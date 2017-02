Bub getötet: Mutter offenbar psychisch krank

Die Ermittler haben jene Frau, die in Nußdorf am Attersee in Oberösterreich ihren neunjährigen Sohn getötet haben soll, bisher nicht befragen können. Nach und nach zeichnet sich immer mehr ab, dass die Frau aufgrund einer psychischen Krankheit Suizid begehen und ihren Sohn „mitnehmen“ wollte.

