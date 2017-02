Start theoretisch noch vor Sommer

Ein U-Ausschuss zur Causa Eurofighter gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich, vorausgesetzt ,die bisher signalisierte Unterstützung hält. Initiator Peter Pilz (Grüne) ist jedenfalls optimistisch und will umgehend Gespräche über die Einsetzung starten, wie er am Montag sagte. Theoretisch könnte der Ausschuss noch im März beschlossen werden, „auf jeden Fall“ solle er vor dem Sommer starten. Verfahrensordnung gilt - erst zum zweiten Mal - dieselbe wie im Hypo-Ausschuss 2015/2016. Diesen könnte der Eurofighter-Deal in puncto undurchsichtige Materie noch übertreffen. Erste Fragen und Fronten sind mehr oder minder schon klar.

