Angeblich neue Beweise zu Völkermord in Srebrenica

Neue Beweise zum Völkermord in Srebrenica 1995 sind laut Bakir Izetbegovic, dem bosniakischen Mitglied im bosnischen Staatspräsidium, aufgetaucht. Laut serbischen Medienberichten kündigte Izetbegovic an, dass Sarajevo daher beim Internationalen Gerichtshof (IGH) die Revision eines zehn Jahre alten Urteils gegen Serbien erreichen wolle.

Frist läuft ab

Die Frist für einen solchen Antrag läuft am 26. Februar ab. Den Berichten zufolge tauchten die neuen Beweise im Prozess gegen den ehemaligen Militärchef der bosnischen Serben, Ratko Mladic, vor dem UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien (ICTY) auf. Ein Urteil im Mladic-Prozess steht noch aus.

Der IGH hatte 2007 festgestellt, dass die damalige Führung in Belgrad unter Slobodan Milosevic im Juli 1995 nicht alles in ihrer Macht stehende unternommen habe, um die Tötung von 8.000 Einwohnern der von bosnisch-serbischen Truppen überrannten muslimischen Enklave Srebrenica zu verhindern. Eine direkte Beteiligung Belgrads an dem Völkermord stellte das höchste UNO-Gericht damals nicht fest.