Vorarlberger in Venezuela bei Überfall getötet

Ein Auslandsvorarlberger ist Opfer eines Gewaltverbrechens in Venezuela geworden. Nach Angaben der Familie gegenüber den „Vorarlberger Nachrichten“ wurde der 73-Jährige von einem Einbrecher erschossen. Das Außenministerium bestätigte den Tod eines in Venezuela lebenden Auslandsösterreichers, ohne wegen Datenschutzgründen auf die Identität und die Umstände einzugehen.

Die Familie des Mannes sowie das Unternehmen, für das der 73-Jährige in Südamerika eine Niederlassung aufgebaut hatte, hatten bereits am Samstag in Todesanzeigen auf das tragische Ende des Mannes hingewiesen. Er hatte seit den 1970er Jahren in Venezuela gelebt.

Auch Täter bei Schusswechsel geötet

Am 6. Februar wurde die Familie des Mannes in ihrem Zuhause in einer Gemeinde rund 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Caracas überfallen. Als die 33-jährige Tochter gegen 23.30 Uhr zu Hause eintraf und das Garagentor öffnete, geriet sie in die Gewalt zweier bewaffneter Männer.

Durch den Tumult und die Schreie seiner Tochter aufgeweckt, griff der 73-Jährige zu seiner Pistole, um ihr zu Hilfe zu kommen. Unmittelbar darauf tauchte aber einer der Einbrecher im Schlafzimmer des Mannes auf. Es folgte ein Schusswechsel, der für beide Männer tödlich endete.

Tochter überlebte schwer verletzt

Anschließend feuerte der zweite Einbrecher auf die 33-jährige Tochter, die durch einen Bauchschuss schwer verletzt wurde. Sie wurde in einem 30 Kilometer entfernten Krankenhaus notoperiert und überlebte. Der zweite Täter ist auf der Flucht. Die venezolanische Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer die Familie des 73-Jährigen ausrauben wollten.