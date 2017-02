Um Beruhigung bemüht

Nachdem US-Präsident Donald Trump zuletzt unter anderem mit seinem Lob für den „Brexit“ für Irritationen quer durch die EU gesorgt hat, ist am Montag US-Vizepräsident Mike Pence in Brüssel um Beruhigung bemüht. Mit einer „persönlichen“ Botschaft von Trump beschwor Pence eine „Fortsetzung der Zusammenarbeit und Partnerschaft“ mit der EU. Ob die herzliche Stimmung hält, wird sich spätestens im Mai, beim ersten Besuch Trumps in Europa, zeigen.

