Vor Gibraltar festgesetzt

Gerade zwei Wochen war die brandneue größte Segeljacht der Welt auf dem Meer unterwegs, nun ist sie in Gibraltar beschlagnahmt worden. Laut Medienberichten blieb ihr Besitzer, der russische Milliardär Andrej Melnitschenko, der Kieler Werft Rechnungen im Wert von 15 Mio. Euro schuldig. Sein Sprecher versicherte, dass es sich um ein Missverständnis handle - man rechne damit, dass „diese unglückliche Episode“ bald vorbei sei. Am Dienstag soll der Supreme Court entscheiden, was mit der Megajacht weiter passiert.

