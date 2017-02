„Kultur.montag“: Andrej Kurkow über die Ukraine

Eine Feuerpause wurde vereinbart, Friedensgespräche sind auf dem Weg – neue Hoffnung für die Ukraine? Autor Andrej Kurkow wurde in der Nähe von St. Petersburg geboren, wuchs aber in Kiew auf und begreift sich als Ukrainer. Russland sieht er bei dem blutigem Konflikt in alten sowjetischen Denkmustern verhaftet: Immer habe Moskau Feinde zu seiner

eigenen Legitimierung gebraucht.

Der russische Präsident Wladimir Putin sei in der „komfortablen“ Situation, innere wie äußere Feinde zu haben. „Kultur.montag“ bittet

Kurkow zum Interview und stellt sein eben auf Deutsch erschienenes Buch „Die Welt des Herrn Bickford“ vor.

Mehr dazu in tv.ORF.at