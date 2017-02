Opel-Übernahme: Briten bangen um Vauxhall

Der geplante Verkauf des deutschen Autoherstellers Opel an den französischen PSA-Konzern bereitet den Beschäftigten beim britischen Vauxhall Sorgen. Sie fürchten um die Standorte der Opel-Schwestermarke in Ellesmere Port und Luton. Die britische Premierministerin Theresa May nimmt sich der Sache nun selbst an.

May wurde zu einem Gespräch mit PSA-Chef Carlos Tavares eingeladen. Ein exakter Termin steht Angaben eines Regierungssprechers in London zufolge aber noch nicht fest.

Tausende Arbeiter fürchten Entlassungen

In Ellesmere Port (Astra) sind nach Firmengaben 1.830 Mitarbeiter beschäftigt, in Luton (Vivaro) waren es Ende vergangenen Jahres 1.530. Gefährdet sein könnten auch Jobs bei Zulieferern und im weitreichenden Händlernetz.

Der britische Fusionsexperte John Colley hält es für möglich, dass die Produktionsstätten in seinem Land geschlossen werden. Er nennt gleich mehrere Gründe: „Die Schließung der deutschen Werke wäre mindestens dreimal so teuer wie die der britischen Produktionsstätten.“ Auch der Einfluss der Gewerkschaften in Deutschland sei stärker, sagte Colley von der Warwick Business School dem Branchendienst „Automotive Management“.

„Und der Brexit ist auch eine Ursache für die Unsicherheit“, sagte Colley. Großbritannien wird nicht nur aus der EU aussteigen, sondern auch aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion. May will die Austrittserklärung bis Ende März nach Brüssel schicken.

Keine Entwarnung für deutsche Standorte

Auch für die mehr als 19.000 Opel-Beschäftigten in Deutschland gibt es keine Entwarnung. PSA Peugeot-Citroen hat noch keine verbindlichen Zusagen gemacht, was mit den Arbeitsplätzen und Werken in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach sowie dem Ersatzteilzentrum in Bochum passieren würde.

Die Opel-Beschäftigten in Deutschland sind bis Ende 2018 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt, während die Investitionszusagen sogar bis ins Jahr 2020 reichen.

Opel war vor fast 90 Jahren vom US-Autokonzern General Motors (GM) übernommen worden. Zusammen mit der britischen Schwestermarke Vauxhall ist es auf den europäischen Markt fokussiert.