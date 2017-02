Fillon holt im französischen Wahlkampf wieder auf

Der konservative französische Politiker Francois Fillon holt laut einer neuen Umfrage im Rennen um die Präsidentschaft wieder auf. Nachdem er wegen in den vergangenen Wochen wegen Vorwürfen einer Scheinbeschäftigung seiner Frau weit zurückgefallen war, liegt er nach einer heute veröffentlichten Umfrage des Instituts Opinionway zusammen mit dem unabhängigen Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron nun wieder an zweiter Stelle mit je 20 Prozent.

Die Chefin der rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, führt demnach für den ersten Wahlgang mit 27 Prozent. Le Pen führt seit Längerem die Umfragen für den ersten Wahlgang an. Für den zweiten Wahlgang sehen die Umfragen den bürgerlichen Gegenkandidaten vorne, gleich wer es am Ende sein wird.

Da Fillon nun gegenüber Macron wieder aufgeholt hat, gilt als unsicher, wer es gegen Le Pen in die Stichwahl am 7. Mai schafft. In den vergangenen Wochen war der sehr europafreundliche frühere Wirtschaftsminister Macron in Führung gelegen.