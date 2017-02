Geld abgezweigt: Vorwürfe gegen Kindergartenbetreiber

Der Vorsitzende der Arabischen Kultusgemeinde in Österreich soll seit 2013 Kindergartenfördergelder in Millionenhöhe unterschlagen haben. Es geht um mindestens zwei Millionen Euro. Er ist in Untersuchungshaft.

