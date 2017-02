Versuchter Raubüberfall auf fahrendes Auto

In Vösendorf (Niederösterreich) hat ein 35-Jähriger versucht, einen Mann in einem fahrenden Auto zu überfallen. Mit seiner Festnahme konnte die Polizei gleich mehrere Überfälle und Diebstähle in Niederösterreich, Wien und der Steiermark klären.

