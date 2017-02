Ungarn wirft Wien „illegale“ Abschiebungen vor

Ungarn wirft Österreich vor, 58 Flüchtlinge, die in Österreich aufgegriffen wurden, „illegal“ über die Grenze nach Ungarn zurückgeschoben zu haben. Aus österreichischer Sicht war das Vorgehen legal.

„Gemäß den Schengen-Regeln können derartige Abschiebungen nur in Absprache mit den ungarischen Behörden erfolgen“, sagte der Leiter der Grenzschutzabteilung der ungarischen Polizei, Laszlo Balazs, heute im staatlichen ungarischen Fernsehen laut dpa. Eine solche Absprache habe es aber nicht gegeben. Der Vorfall hatte sich bereits gestern nahe dem Grenzübergang Hegyeshalom ereignet.

Zurückweisung, keine Rückschiebung

Daniela Landauer, Pressesprecherin der Landespolizeidirektion Burgenland, erklärte auf Anfrage der APA: „Es hat am Wochenende Zurückweisungen gegeben.“ Dabei habe es sich nicht um Rückschiebungen gehandelt, betonte sie. Laut Landauer wurden 39 Personen zurückgewiesen. „Die ungarischen Behörden wurden von uns verständigt“, sagte Landauer. Zurückweisungen seien „eine ganz normale, gängige Praxis“, sie verstehe den Unmut der ungarischen Behörden nicht.

Bei einer Zurückweisung werden Fremde, welche die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen, im Rahmen einer Grenzkontrolle an der Einreise gehindert. 2016 wies Österreich mehr als 3.700 Personen an seinen Grenzen ab, nur rund 130 davon an den Grenzen zu Ungarn.