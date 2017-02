Bundesliga: Bei Salzburg stimmt die Richtung

Nachdem Red Bull Salzburg zum Frühjahrsauftakt der tipico-Bundesliga vor einer Woche erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen hat, ist der Vorsprung gestern auf drei Punkte angewachsen.

Dass das mit einem 6:1-Kantersieg in Ried gelang, lässt die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung zusätzlich steigen. Trainer Oscar Garcia kennt den Weg: „Es ist unser Ziel, in jedem Spiel bis zum Saisonende so aufzutreten“, sagte der Coach.

