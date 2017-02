Amtsleiter in Tirol jahrelang auf Zeitausgleich

Gehortete Arbeitszeit belastet Gemeindebudgets. Ein besonders drastischer Fall findet sich in einem Bericht des Tiroler Landesrechnungshofes: Ein Amtsleiter häufte so viel Urlaub und Mehrstunden an, dass mehr als vier Jahre zusammenkamen.

