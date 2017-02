Griechenland: Ringen um EU-Linie

Droht Griechenland wieder ein allzu strenger Sparstift? Zwar hält das Land weitere Sparmaßnahmen für unmöglich, doch die Umsetzung des vereinbarten Spar- und Reformprogramms ist die Voraussetzung dafür, dass weiteres Geld aus dem EU Hilfsprogramm fließt. Unter den Geldgebern herrscht allerdings eher weniger Einigkeit über das weitere Vorgehen. In Brüssel bemühen sich unterdessen die Euro-Finanzminister um eine gemeinsame Linie. Live im Studio der deutsche Volkswirtschafter Clemens Fuest.

Ermittlungen gegen 32 Wiener-Wohnen-Mitarbeiter

In einen mutmaßlichen Millionenbetrugsfall wegen Gemeindebausanierungen sind nun offenbar auch zahlreiche Mitarbeiter von Wiener Wohnen verstrickt. Man sei von den Behörden über Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit bei 32 Mitarbeitern informiert worden, so Wiener Wohnen. Bei dem Fall geht es um ein Konstrukt von mehr als 70 Firmen, die Leistungen verrechnet haben sollen, die nicht erbracht wurden.

Ringen um Opel-Jobs

Es ist ein Wirtschaftsdeal, in dem auch die deutsche und französische Wirtschaftspolitik ein gewaltiges Wort mitzureden hat: Jahrzehntelang gehörte Opel dem US-Konzern Generals Motors. Der will jetzt sein verlustträchtiges Geschäft in Europa loswerden. Knackpunkt in den Verhandlungen ist die Frage, was die geplante Übernahme für die 38.000 Mitarbeiter von Opel in Deutschland, Polen oder Österreich bedeuten könnte.

Donald Trump und die Medien

Nicht etwa Nordkorea, die Terrormiliz IS oder das Thema Wirtschaft bekommt derzeit die meiste Aufmerksamkeit des US-Präsidenten. Es sind hauptsächlich die Journalisten, die vor Kurzem von Trump zu Feinden des amerikanischen Volkes ernannt wurden. Mittlerweile fallen deswegen Trump sogar die eigene Parteifreunde in den Rücken.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild