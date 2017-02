Ein Monat Trump

Genau einen Monat ist es jetzt her, dass Donald Trump zum US-Präsidenten vereidigt wurde. Seitdem reißen auch die Proteste gegen Trump nicht ab. Wir schalten nach Los Angeles zu Star-DJ und Musikproduzent Moby. Er hat vor einem Monat, zur Amtseinführung von Donald Trump, einen Protestsong veröffentlicht. Wir fragen ihn, was der Protest der Künstler bringt und wie sich das Land in diesem Monat verändert hat.

Rätsel um Giftmord

Und: Der mysteriöse Giftmord an Kim Jong Nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Diktators. Ist ein Giftmord, wie er in diesem Fall dargestellt wird, überhaupt möglich? Wir haben nachgefragt.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.25 Uhr, ORF eins

