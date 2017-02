Zusätzliche Reformen vereinbart

Griechenland ist auf der Dringlichkeitsliste der Euro-Finanzminister wieder nach oben gerückt. In die festgefahrenen Gespräche über das Rettungsprogramm für das Land konnte am Montag etwas Bewegung gebracht werden: Athen willigte in zusätzliche Sparmaßnahmen ein, die Gläubigerinstitutionen schicken erneut Kontrollore in das Land. Gibt es bis Sommer keine konkrete Lösung, droht Griechenland wegen anstehender Kreditrückzahlungen erneut die Staatspleite.

Lesen Sie mehr …