Selbstmordattentat auf Gericht in Pakistan

Mehrere Selbstmordattentäter haben ein Gerichtsgebäude in Pakistan angegriffen. Einer der Angreifer habe sich am Eingang des Gebäudes in der Stadt Tangi im Nordwesten des Landes in die Luft gesprengt, teilten die Behörden heute mit.

Ein zweiter Attentäter sei von der Polizei erschossen worden, ein dritter werde innerhalb des Gebäudes von der Polizei gesucht. „Die Polizei ist hinter ihm her“, sagte Bürgermeister Bahadur Yar gegenüber dem pakistanischen Fernsehen. Er selbst habe die Leichen der beiden getöteten Angreifer gesehen, fügte er hinzu.

In Pakistan gibt es häufig Bombenanschläge, oft werden sie von Selbstmordattentätern ausgeführt. In vielen Fällen stecken islamistische Gruppierungen hinter diesen Anschlägen.