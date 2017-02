Polen glaubt an EU-Segen für umstrittene Justizreform

Polens Außenminister rechnet mit einem Ende des Verfahrens der EU-Kommission zur Justizreform in seinem Land. „Ich erwarte, dass die Sache beigelegt wird“, sagte Witold Waszczykowski heute im polnischen Rundfunk. Er reagierte damit auf die abgelaufene Frist der Brüsseler Behörde, in der die Regierung in Warschau die Veränderungen am polnischen Verfassungsgericht abschwächen sollte.

Nach Darstellung der polnischen Regierung ging alles im Rahmen europäischer Standards ab. Sie hatte am Vortag einen Brief an die EU-Kommission geschickt und die Justizreform verteidigt. Die EU-Behörde sagte, sie prüfe das Schreiben.

Timmermans will Unterstützung von EU-Staaten

Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans hatte in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende die EU-Staaten aufgefordert, seine Behörde im Streit mit Polen zu unterstützen. Bei der Sicherheitskonferenz in München war Timmermans mit Waszczykowski wegen des Rechtsstreits aneinandergeraten.

Seit dem vergangenen Jahr prüft die EU-Kommission, ob die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau mit ihrem Gesetz über den Eingriff in das Verfassungsgericht und auf die Justiz gegen grundlegende Rechtsstaatsprinzipien der EU verstößt. Die polnische Regierung hat sich die Einmischung aus Brüssel verbeten.