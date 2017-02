Onlinehändler soll eigener Lehrberuf werden

Die Wirtschaftskammer will die Lehre im Handel an den digitalen Wandel anpassen. Ab Sommer gibt es den Schwerpunkt „Digitaler Verkauf“, und ab 2018 sollen Betriebe den neuen Lehrberuf Onlinehändler anbieten können. Der E-Commerce-Kaufmann könnte im Lehrberufspaket 2018 enthalten sein, sagte Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der WKÖ-Bundessparte Handel, gestern Abend vor Journalisten in Wien.

Für den neuen Lehrberuf braucht es noch grünes Licht der Sozialpartner und des Wirtschaftsministeriums, die Wirtschaftskammer rechnet aber mit keinem Widerstand. „Wir wollen die österreichischen Händler ermutigen, die digitale Transformation anzugehen und nicht nur auf Veränderungen zu reagieren“, meinte Thalbauer.

Harte Konkurrenz für Onlinehändler

Die österreichischen Händler kämpfen im Onlinehandel seit Jahren mit ausländischen Mitbewerbern wie Amazon, Zalando & Co. Während alle heimischen Onlineshops im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,4 Mrd. Euro erzielten, lag der Umsatz von Amazon in Österreich bei mehr als einer halben Milliarde Euro.

Zu den bisher angebotenen 15 Fachschwerpunkten in der Einzelhandelslehre (u. a. Lebensmittel, Mode, Elektronik, Kfz) können Lehrlinge und Lehrbetriebe ab dem Ausbildungsjahr 2017/18 zusätzlich den Schwerpunkt „Digitaler Verkauf“ wählen. Der Schwerpunkt wird für fünf Jahre als Pilotprojekt eingerichtet, dann soll entschieden werden, ob die Inhalte in den Regellehrberuf integriert werden.