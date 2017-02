Autobahnsperre nach Lkw-Brand in Niederösterreich

Zu schweren Verkehrsbehinderungen ist es heute Früh auf der Außenringautobahn (A21) bei Hochstraß in Niederösterreich gekommen. Ein Sattelschlepper hatte Feuer gefangen und brannte vollständig aus. Wegen Bergungsarbeiten wurde die Autobahn Richtung Westen gesperrt.

Brände in Oberösterreich

Einen Lkw-Brand gab es auch in Oberösterreich. Zudem forderten ein Feuer in einem Sägewerk in Enns mit sechs Verletzten und ein Großeinsatz bei einer Tischlerei die Feuerwehren.

