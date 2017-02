Bub getötet: U-Haft für Mutter

Untersuchungshaft ist heute über jene Frau verhängt worden, die am Samstag in Oberösterreich ihren neunjährigen Sohn getötet haben soll. Die 38-Jährige konnte jetzt einvernommen werden, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels.

