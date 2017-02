Schuldenstreit: Kontrollore kehren nach Athen zurück

Griechenland ist auf der Dringlichkeitsliste der Euro-Finanzminister wieder nach oben gerückt. In die festgefahrenen Gespräche über das Rettungsprogramm für das Land konnte gestern etwas Bewegung gebracht werden: Athen willigte in zusätzliche Sparmaßnahmen ein, die Gläubigerinstitutionen schicken erneut Kontrollore in das Land. Gibt es bis Sommer keine konkrete Lösung, droht Griechenland wegen anstehender Kreditrückzahlungen erneut die Staatspleite.

IWF spricht von Fortschritten

IWF-Vize David Lipton nährte die jüngste Zuversicht, dass es bald zu einer Verständigung zwischen den Geldgebern und dem schuldengeplagten Griechenland kommt. „Es hat Fortschritte gegeben“, sagte Lipton heute vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik mit Blick auf die Gespräche in der Euro-Gruppe gestern.

Der Fonds wäre gerne in einer Position, Griechenland zu helfen. Lipton verwies aber auf die Standards und Voraussetzungen, die dafür beständen. Zudem komme es darauf an, die Glaubwürdigkeit des Fonds zu gewährleisten. Der IWF hatte zuletzt mit einer Beteiligung am laufenden Griechenland-Hilfspaket gezögert, weil er die griechische Schuldenlast als dauerhaft nicht tragfähig erachtet.