40-Stunden-Woche ist meist Theorie

Flexibler arbeiten ist derzeit großes Thema. Das heißt vor allem auch: bei Bedarf länger arbeiten. Die Sozialpartner basteln im Auftrag der Bundesregierung an einem Modell. Ganz leicht wird das nicht werden. Eine Befürchtung lautet, dass Überstunden in „normale“ Stunden verwandelt werden könnten - was die Wirtschaft zurückweist. Derzeit macht knapp jeder fünfte Beschäftigte Überstunden. Im internationalen Vergleich sind die Österreicher damit ganz vorne dabei. Mitunter „versteckt“ sich Arbeitszeit auch ganz gut.

