Frühes Braunbärenerwachen durch Wärme in Norditalien

Ungewöhnlich warmes Wetter mit Temperaturen um die 17 Grad hat die Braunbären in Norditalien aus dem Winterschlaf geweckt. Die ersten Tiere hätten ihre Höhlen im Friaul verlassen und seien bereits gesichtet worden, hieß es in italienischen Medien. Auch in Österreich seien schon Braunbären munter, berichtete der Kärntner Biologe Bernhard Gutleb heute.

„Der kurze Winterschlaf ist auch unter den Bären im Trentino häufig, was mit dem Mangel an Schnee zusammenhängt. Vor allem in diesem Jahr hat es sehr wenig geschneit“, sagte Piero Genovesi vom Institute for Environmental Research and Protection (ISPRA) in der Tageszeitung „La Repubblica“.

Dürftiges Nahrungsangebot möglicherweise stressig

Bären seien zu dieser Jahreszeit gefährlich, hieß es, denn die Natur biete den bis zu 700 Kilogramm schweren Tieren noch wenig Nahrung. „Bären müssen sich in einer Jahreszeit auf die Suche nach Nahrung machen, in der es wenig gibt, und das ist für sie ein Stressfaktor“, so Genovesi.

Gutleb sieht das anders. Er könne keine gesteigerte von Bären ausgehende Gefahr erkennen. „Braunbären stehen jedes Jahr unabhängig von der Temperatur um diese Zeit, Mitte bis Ende Februar, auf. Sie holen sich dann das Fallwild aus Lawinen“, sagte der Kärntner Biologe. „Gefährlicher werden sie so oder so nicht. Ihr Körper ist den langen Winterschlaf gewohnt, es handelt sich dabei um einen ganz natürlichen Ablauf.“