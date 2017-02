Waffenruhe in Ostukraine wieder gebrochen

Der neue Anlauf zu einer Waffenruhe in der Ostukraine hat nicht einmal einen Tag gehalten. Schon gestern Abend hätten die Separatisten die Angriffe auf die Regierungsstellungen verstärkt, teilte Armeesprecher Alexander Motusjanik heute in Kiew mit.

Einer der Schwerpunkte sei die Hafenstadt Mariupol gewesen. Zwei Soldaten wurden bei Kämpfen verletzt, weitere sieben durch einen Sprengsatz.

Schwere Waffen trotz Vereinbarung nicht abgezogen

Die Luhansker Aufständischen warfen ihrerseits den Regierungseinheiten Verstöße gegen den Waffenstillstand vor. Ein Kämpfer wurde verletzt. In der Rebellenhochburg Donezk seien die Separatisten bereit, schwere Waffen von der Front abzuziehen, sagten Rebellensprecher. Ursprünglich sollten die Waffen bis Wochenbeginn abgezogen sein. Das geschah aber nicht.

Dem seit 2014 andauernden bewaffneten Konflikt fielen nach UNO-Angaben etwa 10.000 Menschen zum Opfer. Ein mit internationaler Vermittlung vereinbarter Friedensplan harrt seiner Umsetzung. Die Außenminister Russlands und der Ukraine hatten sich am Wochenende in München hinter eine Vereinbarung gestellt, wonach die prorussischen Separatisten und Regierungstruppen ihre Kämpfe einstellen sollten.

Scharfe westliche Kritik an Putin

Russland handelte sich scharfe westliche Kritik ein für die Entscheidung, die von den Separatisten ausgegebenen Dokumente anzuerkennen. Ein von Präsident Wladimir Putin am Samstag unterzeichnetes Dekret wurde als erster Schritt in Richtung Anerkennung der beiden Separatisten-Republiken gewertet.

Deutschland sprach von einer Verletzung der Minsker Ukraine-Vereinbarungen. Der österreichische Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zeigte sich „äußerst besorgt“ und mahnte: „Einseitige Aktionen gefährden die Bemühungen, die Krise in und um die Ukraine zu lösen.“