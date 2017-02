Neue Ballmutter brachte neue Aufgaben

Jahr für Jahr macht die Oper eine Woche vor dem Faschingsdienstag in einem logistischen Kraftakt innerhalb eines Tages die Verwandlung vom Musiktheater in einen Ballsaal durch. Obwohl mit der neuen Organisatorin Maria Großbauer auch neue Aufgaben auf die 500 Arbeiter zukamen, lag der Umbau gut im Zeitplan. Am Anfang, als die Idee der Überplattung des gesamten Zuschauerraums noch als Spinnerei galt, der man eine einmalige Chance geben wollte, war das noch anders.

