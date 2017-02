Bären wachen durch Wärme auf

Auch in Österreich erwachen die Bären, so Bärenanwalt Bernhard Gutleb. Die Hälfte der rund fünf bis acht Braunbären in Kärnten seien sicher schon wach. Sie ernähren sich jetzt von Tieren, die Lawinen zum Opfer gefallen seien.

