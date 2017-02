Dieselfahrverbot in Stuttgart ab 2018

Zahlreiche Dieselfahrer in Stuttgart müssen sich ab dem kommenden Jahr auf Fahrverbote in der Innenstadt einstellen. Ab 2018 sollten an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung Fahrbeschränkungen im Stuttgarter Talkessel gelten, teilte die Landesregierung heute mit.

Im Zuge des Luftreinhalteplans werde das dann Dieselfahrzeuge treffen, die die aktuell strengste Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllten. Ausnahmen könne es für den Lieferverkehr geben.

Das von den Grünen regierte Bundesland erklärte weiter, man wolle ab 2020 eine dauerhafte Umweltzone in der Stadt einrichten, wenn 80 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge die Anforderungen für eine neue, blaue Umweltplakette erfüllen. Diese will das deutsche Bundesumweltministerium einführen, um Kommunen Fahrverbote zu erleichtern. Dafür gab es in der Bundesregierung bisher keine Mehrheit.

Talkessellage verschärft Situation in Stuttgart

Die Feinstaubbelastung überschreitet seit vielen Jahren in gut 90 deutschen Städten häufig die Grenzwerte. Deutschland ist deswegen bereits von der EU geklagt worden. Stuttgart in seiner Talkessellage ist davon besonders betroffen.

Die Landesregierung ist zudem von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen mangelnden Einsatzes gegen das Feinstaubproblem geklagt worden. Dieselruß ist einer der Verursacher von Feinstaub. Ölheizungen, Kamine und auch der Reifenabrieb tragen ebenfalls dazu bei. Die Belastung ist bei bestimmten Wetterlagen besonders hoch. Feinstaub gilt als Auslöser von verschiedenen Atemwegserkrankungen wie Asthma und auch von Krebs.