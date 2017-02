Opel-Arbeitnehmer auf Fusionskurs mit Peugeot-Citroen

Im Übernahmepoker um den Autohersteller Opel setzen die deutschen Arbeitnehmervertreter immer stärker auf eine Kooperation mit dem französischen Konzern PSA Peugeot-Citroen. Das Unternehmen bekräftigte heute die Zusage, sich an existierende Vereinbarungen zu halten und den „konstruktiven Dialog“ mit den Betriebsparteien fortzuführen.

Laut Opel-Gesamtbetriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug gilt die Zusage für Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Beschäftigungszusagen und Standortgarantien. Man sei auf dieser Grundlage bereit, in vertrauensvollen Gesprächen die Chancen eines möglichen Zusammenschlusses weiter auszuloten.

Bereits am Vortag waren PSA-Chef Carlos Tavares und sein Personalvorstand Xavier Chereau mit Schäfer-Klug und dem IG-Metall-Chef Jörg Hofmann zusammengetroffen.

Kündigungsschutz bis Ende 2018

Die Opel-Beschäftigten sind noch bis Ende 2018 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Zudem hat sich die Noch-Mutter General Motors tarifvertraglich zu Investitionen in die drei deutschen Opel-Werke bis ins Jahr 2020 verpflichtet. Seit einer Woche ist bekannt, dass der US-Konzern mit PSA weit fortgeschrittene Verkaufsgespräche über seine defizitäre Europatochter mit 38.200 Beschäftigten führt.

Darüber hinausgehende Garantien hat PSA als möglicher Käufer bisher nicht gegeben. Tavares habe aber „glaubhaft vermittelt, dass er an einer nachhaltigen Entwicklung für Opel/Vauxhall als eigenständiges Unternehmen interessiert ist“, so Schäfer-Klug im Anschluss an das Treffen.