Lawine verschüttete Häuser auf Spitzbergen

Eine Lawine hat mehrere Häuser auf der zu Norwegen gehörenden arktischen Inselgruppe Spitzbergen verschüttet. In dem Ort Longyearbyen seien mindestens zwei Häuser mit sechs Wohnungen getroffen worden, berichtete die Zeitung „Svalbardposten“ heute unter Berufung auf Behörden. Die Lawine habe auch Autos und Schneemobile mitgerissen. Verletzte oder Vermisste gebe es aber nicht.

Die Behörden ordneten die Evakuierung von Gebäuden in der Nähe an. Die Bewohner versammelten sich in einem Cafe. „Das ganze Haus hat sich bewegt, Gläser sind von den Regalen gefallen, und die Kinder sind gegen die Wände geflogen“, sagte Anrainer Frank Johnny Oltsen dem Fernsehsender NRK. Suchtrupps wurden aus Sorge vor einer neuen Lawine aus dem Gebiet unterhalb des Berges Sukkertoppen abgezogen. Infolge einer Lawine waren in der Nähe Ende 2015 zwei Menschen gestorben.