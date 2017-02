Vorstoß für Vorratsdaten im EU-Ministerrat gebremst

Nach der Verabschiedung der neuen Anti-Terror-Richtlinie in Brüssel am Donnerstag haben die Mitgliedsstaaten nun 18 Monate Zeit, diese in nationales Recht umzusetzen. In Österreich ist das mit dem Staatsschutzgesetz in Teilen schon passiert, andere Teile standen schon im neuen Regierungsprogramm, bevor die EU-Richtlinie überhaupt verabschiedet war. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) war in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag hingegen überzeugt, dass Österreich „zwei Schritte hintennach“ sei.

Konkret bezog sich Sobotka dabei auf das Ausforschen von Straftaten im Internet, gemeint sind die Pläne der Bundesregierung für eine Vorratsdatenspeicherung von mobilen IP-Adressen. Wie aus Brüѕseler Kreisen zu erfahren war, gab es beim informellen Gipfel der Innen- und Justizminister in Valletta Ende Jänner zwar einen Vorstoß mehrerer Staaten. Eine neue EU-weit „harmonisierte“ Regelung zur Vorratsdatenspeicherung zeichnet sich jedoch nicht einmal ansatzweise ab.

Mehr dazu in fm4.ORF.at