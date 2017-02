ÖVP legt Entwurf für Familienbeihilfe vor

Die Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder soll ab 2018 gekürzt bzw. an die jeweiligen Lebenshaltungskosten des Landes angepasst werden. Die ÖVP hat heute einen entsprechenden Entwurf zur Novelle des Familienlastenausgleichsgesetzes vorgelegt. Das Gesetz soll bis Mitte März in Begutachtung und noch vor dem Sommer im Parlament beschlossen werden.

Hintergrund des Vorhabens sind hohe Familienbeihilfenzahlungen, die jährlich ins Ausland abfließen. 2015 waren das laut Familienministerium in Summe 249 Millionen Euro für 122.000 Kinder. „Österreich soll Exportweltmeister sein, aber nicht bei Sozialleistungen. Wir setzen damit dem Unsinn ein Ende, Familienbeihilfe zu bezahlen an Kinder, die nicht einmal in Österreich leben“, begründete Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) die Gesetzesänderung.

Ab 2018

„Die Beträge an Familienbeihilfe für Kinder, die sich ständig in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder einer Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz aufhalten, sind auf Basis der vom Statistischen Amt der Europäischen Union veröffentlichten vergleichenden Preisniveaus für jeden einzelnen Mitgliedstaat der EU, Vertragspartei des Europäischen Wirtschaftsraumes und die Schweiz zu bestimmen“, heißt es im Gesetzesentwurf. Die neuen Familienbeihilfenbeträge sollen erstmals ab 1. Jänner 2018 auf Basis der zum Stichtag 1. Juni 2017 veröffentlichten Werte gelten und jedes zweite Jahr neu angepasst werden.

Bedenken hatte es im Vorfeld von Experten und SPÖ-Seite gegeben. Auch Brüssel äußerte sich skeptisch - der Aufwand würde nicht dafürstehen. Die ÖVP sieht sich durch ein Gutachten des Sozialrechtlers Wolfgang Mazal dennoch im Recht.