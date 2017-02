Verkehrskollaps droht

Seit mittlerweile einer Woche streiken in Italiens größeren Städten die Taxifahrer. Sie protestieren damit gegen die wachsende Konkurrenz durch den US-Fahrdienstvermittler Uber. Dienstagnachmittag kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Taxiunternehmern und der Polizei. Für Pendler und Touristen wird die Situation spätestens am Mittwoch zusätzlich mühsam, da auch Busse, Trams und U-Bahnen bestreikt werden. Besonders kritisch könnte die Lage in Mailand werden.

