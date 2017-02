Drei Jahre Haft in Dschihadistenprozess in Salzburg

Am Landesgericht Salzburg ist heute ein Syrer wegen Beteiligung an der Terrormiliz Islamischer Staat nicht rechtskräftig zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der 23-Jährige soll als Wachsoldat für den IS tätig gewesen sein.

