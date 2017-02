Champions League: Leverkusen hofft auf Revanche

Bayer Leverkusen empfängt heute (20.45 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League Vorjahresfinalisten Atletico Madrid. Der deutsche Bundesligist hofft gegen die Spanier auf Revanche für das Achtelfinal-Aus von 2015.

Zudem kämpft Leverkusen gegen einen besonderen Fluch in der Königsklasse: Seit Einführung des Achtelfinales 2003/04 folgte in bisher vier Versuchen das Aus in dieser Turnierphase. Im Parallelspiel ist Frankreichs Leader AS Monaco bei Manchester City zu Gast.

