Karl Polanyi: Der Vordenker aus der Vorgartenstraße

Sich selbst regulierende Märkte sind eine Illusion. Sie sägen am Ast, auf dem die bürgerliche Gesellschaft sitzt: Diese Meinung vertrat der Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi Mitte des 20. Jahrhunderts. Seine lange vergessenen Thesen sind erstaunlich aktuell. Die heute 93-jährige Tochter Kari Polanyi-Levitt erinnert im ORF.at-Interview an die Hauptideen von Polanyi – und an die Zeit in der Vorgartenstraße in Wien, wo die Familie von 1924 bis 1933 gewohnt hat.

