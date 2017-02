Nach Mord: Niemand will Kims Halbbruder identifizieren

Der mutmaßliche Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un auf dem Flughafen von Kuala Lumpur könnte ungeklärt bleiben, weil niemand die Identität des Toten bestätigen will. Offenbar aus Furcht vor Nordkoreas langem Arm ist die Familie von Kim Jong Nam abgetaucht, die malaysischen Behörden haben auch keine DNA-Proben. Die Klärung der Todesursache wird nach der Autopsie der Leiche als „ausständig“ geführt. Fest steht allerdings: Obwohl es offenbar danach aussehen hätte sollen, starb der „unbekannte“ Tote nicht an einem Herzanfall.

