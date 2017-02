Debatte über Umbenennung des Wiener Heldenplatzes

Der Wiener Heldenplatz zählt wohl zu den geschichtsträchtigsten Orten Österreichs. Geht es nach SPÖ-Kulturminister Drozda ist der Platz möglicherweise schon zu aufgeladen mit seiner Vergangenheit. Deshalb hat Drozda eine Diskussion über eine mögliche Umbenennung des Platzes angeregt. In „Platz der Republik“ oder „Platz der Demokratie“. In den Augen anderer, vornehmlich der ÖVP und der FPÖ, ist eine Umbenennung undenkbar. Im Studio diskutieren Gernot Blümel, ÖVP Wien, und die Zeithistorikerin Heidemarie Uhl.

Wirbel um Politfilm

Selten hat ein Film in Frankreich noch vor seiner Veröffentlichung so viel Publicity bekommen wie „Chez Nous“ - also auf Deutsch: „Bei uns“ oder „Zu Hause“. Darin geht es um die Strategien einer rechtspopulistischen Partei, die stark an Marine Le Pens „Nationale Front“ erinnert. Seit Wochen wollen Parteimitglieder den Film verbieten lassen. Dessen ungeachtet läuft der Streifen morgen in Frankreich an.

