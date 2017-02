Frauen verübten Anschlag auf Kim laut Polizei wissentlich

Der mutmaßliche Mord an Kim Jong Nam, dem Halbbruder des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un, wurde laut Polizei wissentlich verübt. Der Anschlag ist auf Bildern von Überwachungskameras zu sehen. Zwei nach dem Mord festgenommene Frauen gaben an, sie hätten an einen Streich in einer TV-Show geglaubt.

Die malaysische Polizei widersprach nun diesem Gedanken: Polizeichef Khalid Abu Bakar sagte auf eine entsprechende Frage eines Journalisten: „Ja, natürlich wussten sie es.“ Das Überwachungsvideo, auf dem das Attentat zu sehen ist, zeige, dass eine der Frauen sofort nach der Tat einen Waschraum aufsuche, weil sie sich „sehr bewusst “ gewesen sei, dass sie wegen des Gifts ihre Hände waschen musste, sagte Abu Bakar.

Diplomat unter Verdacht

Die malaysischen Behörden verdächtigen nun nach eigenen Angaben auch einen hochrangigen Mitarbeiter der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur. Der Diplomat halte sich noch immer in Malaysia auf, befinde sich aber nicht in Gewahrsam, sagte Polizeichef Khalid Abu Bakar heute auf einer Pressekonferenz. Der Mann wurde demnach aufgefordert, sich zu einer Vernehmung einzufinden.

Bei einem zweiten Verdächtigen handele es sich um einen Mitarbeiter der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo. Vier weitere Verdächtige hätten Malaysia bereits am Tattag verlassen und befänden sich höchstwahrscheinlich in Pjöngjang, sagte der Polizeichef.

Niemand will Leiche identifizieren

Der mutmaßliche Mord könnte ungeklärt bleiben, weil niemand die Identität des Toten bestätigen will. Offenbar aus Furcht vor Nordkoreas langem Arm ist die Familie des Opfers abgetaucht, die malaysischen Behörden haben auch keine DNS-Proben. Die Klärung der Todesursache wird nach der Autopsie der Leiche als „ausständig“ geführt.

