Kurz als OSZE-Vorsitzender vor UNO-Sicherheitsrat

Außenminister Sebastian Kurz besucht heute als amtierender Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) den UNO-Sitz in New York. Schwerpunkte sind ein Briefing des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sowie ein Treffen mit dem neuen Generalsekretär Antonio Guterres. Ein wichtiger Aspekt des Gesprächs soll die „institutionelle Kooperation“ zwischen den Vereinten Nationen und der OSZE sein.

In einem APA-Interview sagte Kurz, die ersten Wochen der Amtszeit des neuen US-Präsidenten Donald Trump geben „Anlass zur Sorge“. Kurz warnte vor einer Verschlechterung der Beziehungen zum Iran und einer möglichen Abkehr von der Forderung nach einer Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt. Auch ein Einreisestopp führe nicht zu einem „mehr an Sicherheit“, sondern diskriminiere ganze Staaten und Religionsgemeinschaften, sagte Kurz.