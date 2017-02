Linkspartei tief gespalten

Seit der Niederlage beim Verfassungsreferendum kämpft der in der Folge zurückgetretene italienische Premier Matteo Renzi um sein politisches Überleben. Renzi legte zuletzt auch seine Funktion als Parteichef zurück - ein taktischer Schachzug, denn Renzi will sich wiederwählen lassen und bei der Neuwahl in rund einem Jahr kandidieren. Jetzt meldet er sich aus Kalifornien und fordert die Modernisierung Italiens. Doch zuvor braucht er tragbare Allianzen innerhalb seiner Partei. Denn in seiner Linkspartei PD ist seit Wochen ein offener Machtkampf im Gange.

Lesen Sie mehr …