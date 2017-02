Möglicher Käufer für alte Gebäude in Bad Gastein

Bei der Rettung des verfallenden Ortszentrums in Bad Gastein (Salzburg) bahnt sich eine unerwartete Lösung an. Ein Investor scheint sich für alte Gebäude am Straubingerplatz zu interessieren. Er soll eine Renovierung planen.

