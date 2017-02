Nordische WM: Finnlands Schatten der Vergangenheit

Der finnische Langlauf ist in den letzten eineinhalb Jahrzehnten schwer geschlagen auf dem Boden gelegen. 2001 bei der Heim-WM in Lahti waren so gut wie alle Superstars der damals enorm starken finnischen Mannschaft des Dopings überführt worden. Es war ein Schock, von dem sich die sportbegeisterte Nation lange nicht erholte. 16 Jahre später, wieder bei der Heim-WM in Lahti, sollen die Schatten der Vergangenheit nun endgültig überwunden werden.

