Mehr Lehrer für „Brennpunktschulen“ gefordert

Der neue Wiener Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer hat heute im Ö1-Morgenjournal mehr Unterstützungslehrer gefordert. Die neuen Integrationstöpfe des Bundes seien ein Anfang.

Österreichweit sind das dieses Jahr zusätzliche Fördermittel für die Schulen von 80 Millionen Euro. Das Geld wird dieses Jahr nach einem Sozial- oder Chancenindex verteilt. „Brennpunktschulen“ bekommen mehr Geld und Personal vom Bund zugeteilt. Wiener Schulen profitieren stärker.

Verteilung auch weiter nach Index

"Das heißt, hier muss man einfach sagen, dass hier Wien besondere Herausforderungen hat, wofür es natürlich auch besondere Mittel brauchte, und wir erwarten uns schon, dass es hier auch Bewegung gibt“, so Himmer.

Er forderte, dass der Sozialindex auch nächstes Jahr angewendet wird. Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) kündigte eine entsprechende Initiative an: „Hier profitiert natürlich Wien ganz besonders, weil es aber auch die besonderen Herausforderungen hat“, so Hammerschmid in Ö1.

Mehr Schüler mit anderer Umgangssprache

Eine Ursache für den großen Bedarf an zusätzlicher Förderung liegt im hohen Anteil jener Kinder, die nicht Deutsch als Umgangssprache haben. Gestern veröffentlichte die Statistik Austria anlässlich des Tags der Muttersprache eine Erhebung, der zufolge knapp 24 Prozent der Schüler in Österreich eine andere Umgangssprache sprechen.

Das sind um rund acht Prozentpunkte mehr als noch vor zehn Jahren. In Wien liegt der Anteil sogar bei 50 Prozent.

