Fülle neuer Indizien

Malaysia geht auf Konfrontation mit Nordkorea. In einer Pressekonferenz zur Mordermittlung im Fall Kim Jong Nam nannte Polizeichef Khalid Abu Bakar neben einer Fülle neuer erdrückender Indizien gegen die Diktatur auch den Grund, warum man zuletzt die Bewachung der Leiche von Kim Jong Nam verstärkt habe: einen Einbruchsversuch in der Leichenhalle. Die Verstrickung der nordkoreanischen Botschaft in Malaysia in den Fall dürfte zudem noch tiefer sein als gedacht - und die beiden verhafteten Täterinnen bei Weitem nicht so unschuldig, wie sie vorgeben.

