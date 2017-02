Familienbeihilfe: Auswirkungen auf Pflege befürchtet

Seit gestern liegt ein Gesetzesentwurf zur Familienbeihilfe vor. Familienministerin Sophie Karmasin will damit die Beihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder an die jeweiligen Lebenshaltungskosten des Landes anpassen. Das Gesetz soll bis Mitte März in Begutachtung und noch vor dem Sommer im Parlament beschlossen werden.

Das könnte Auswirkungen auch auf andere Bereiche haben, etwa die 24-Stunden-Betreuung, wie das Ö1-Morgenjournal berichtet. Einige Organisationen befürchten, dass durch die Kürzung der Anreiz, so einen Job anzunehmen, sinken könnte.

Jobende oder höheres Honorar gefordert

Rund 60.000 selbstständige Betreuer seien derzeit bei der Wirtschaftskammer gemeldet, die meisten davon stammen aus Rumänien und der Slowakei. Vermittelt werden die Pflegekräfte oft über Agenturen. Die Geschäftsführerin der Agentur Altern in Würde sagte zu Ö1, etwa 60 Prozent der bei ihr vermittelten Kräfte bezögen Familienbeihilfe. In ihren Augen hätte Karmasins Plan große Auswirkungen auf ihr Geschäft: Die Hälfte würde die Tätigkeit beenden wollen, sollte die Beihilfe gekürzt werden. Der Rest verlange im Fall des Inkrafttretens höhere Honorare, so Tanzer.

Beim Hilfswerk erwartet man hingegen weniger Auswirkungen. Eine Studie vor vier Jahren zeigte, dass die damals beschäftigten Pflegekräfte ein Durchschnittsalter von 48 Jahren gehabt hätten. Deren Kinder seien zumeist schon erwachsen gewesen.

100 Mio. an Einsparung erwartet

Hintergrund des Vorhabens sind hohe Familienbeihilfenzahlungen, die jährlich ins Ausland abfließen. 2015 waren das laut Familienministerium in Summe 249 Millionen Euro für 122.000 Kinder. „Österreich soll Exportweltmeister sein, aber nicht bei Sozialleistungen. Wir setzen damit dem Unsinn ein Ende, Familienbeihilfe zu bezahlen an Kinder, die nicht einmal in Österreich leben“, so Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP).

Laut Karmasin soll jedes Kind gleich viel wert sein. "Aber 150 Euro sind in Österreich viel weniger wert als zum Beispiel in Rumänien. Die Indexierung der Familienbeihilfe sorgt für mehr Fairness und führt die Familienbeihilfe zurück auf das, wofür sie eingeführt wurde: Zuschuss zu den Ausgaben für Kinder. Die Anpassung an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land soll laut Berechnungen des Familienministeriums Einsparungen von rund 100 Millionen Euro bringen.