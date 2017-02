Größte Segeljacht der Welt hat Gibraltar verlassen

Nach dem beigelegten Streit über unbezahlte Rechnungen in Millionenhöhe hat die größte Segeljacht der Welt Gibraltar heute Früh verlassen. Die im deutschen Kiel gebaute, 143 Meter lange keilförmige, futuristisch aussehende „Sailing Yacht A“ lag in Gibraltar etwa eine Woche an der Kette.

Grund war eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen dem Eigner, dem russischen Milliardär Andrej Melnitschenko, und der schleswig-holsteinischen Werft Nobiskrug. Sie hat als Auftragnehmer die Jacht gebaut. Vor einem Gericht in Gibraltar hatten sich die Parteien gestern über die Zahlung von 15,3 Millionen Euro auf Treuhandkonten geeinigt.

Nach Auskunft des Internetinformationssystems Marine Traffic startete die Jacht mit ihren drei rund 90 Meter hohen Masten um 8.14 Uhr Ortszeit Richtung Cartagena. In dem spanischen Hafen wird sie morgen erwartet. Dort sollen unter anderem Arbeiten an der Innenausstattung der „Sailing Yacht A“ erfolgen. Der Preis des in fünfjähriger Arbeit entstandenen Schiffes ist ein Geheimnis. Es wird spekuliert, dass der von Stardesigner Philippe Starck entworfene Neubau um die 400 Millionen Euro gekostet haben dürfte.