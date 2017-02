Mitregieren faktisch ausgeschlossen

Am 15. März wählen die Niederlande ein neues Parlament. Und für Geert Wilders ist der erste Platz noch immer in greifbarer Nähe. Auch wenn die Umfragewerte für den Rechtspopulisten in den vergangenen Wochen gesunken sind. So gut wie ausgeschlossen ist hingegen, dass Wilders ein solcher Sieg in die Regierung bringt. Das liegt nicht nur am kategorischen Nein, mit dem alle relevanten Parteien eine Koalition mit seiner Partei für die Freiheit (PVV) bedenken. Auch Wilders selbst scheint sich an den Eskalationsschrauben wohler zu fühlen als am politischen Steuerrad.

