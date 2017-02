Karas stellt sich gegen Parteilinie

Das Vorhaben, die Familienbeihilfe für viele Kinder im Ausland zu kürzen, sorgt weiter für Streit - auch innerhalb der ÖVP. EU-Parlamentarier Othmar Karas kritisierte das „Mir sa’n mir!“-Verhalten seiner Partei. Auch die EU stellt sich gegen Österreichs Pläne, die Beihilfe an das Preisniveau des jeweiligen Landes anzupassen, in dem sie bezogen wird. Der Schritt würde einige Länder besonders treffen. Nach Ungarn würden rund 30 Millionen Euro weniger fließen. Kinder in anderen, reicheren Ländern würden hingegen profitieren.

